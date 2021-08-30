Мэр Улан-Удэ получил представление прокуратуры за нескошенную траву

Работа городских властей в этой сфере признана неудовлетворительной



Прокуратура Бурятии дала оценку работе мэрии Улан-Удэ по кошению травы в черте города.

«В связи с увеличением травостоя на объектах дорожной инфраструктуры во всех районах Улан-Удэ создаются условия ограниченной видимости для участников дорожного движения. Заключение администрациями районов контрактов на разовое скашивание травостоя, в период благоприятных погодных для роста условий, существенным образом не улучшило состояние в этой сфере. Мероприятия по контролю за скашиванием травостоя собственниками земельных участков и управляющими компаниями надлежащим образом не проводились, вопросы о привлечении виновных лиц к административной ответственности не рассматривались», - резюмировали в надзорном ведомстве.



По результатам проверки прокуратура внесла мэру Улан-Удэ представление, которое находится на рассмотрении.



Фото: «Номер один» «В связи с увеличением травостоя на объектах дорожной инфраструктуры во всех районах Улан-Удэ создаются условия ограниченной видимости для участников дорожного движения. Заключение администрациями районов контрактов на разовое скашивание травостоя, в период благоприятных погодных для роста условий, существенным образом не улучшило состояние в этой сфере. Мероприятия по контролю за скашиванием травостоя собственниками земельных участков и управляющими компаниями надлежащим образом не проводились, вопросы о привлечении виновных лиц к административной ответственности не рассматривались», - резюмировали в надзорном ведомстве.По результатам проверки прокуратура внесла мэру Улан-Удэ представление, которое находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.