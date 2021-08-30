В Бурятии районные чиновники массово скрывали доходы и имущество

За недостоверные сведения в декларациях наказаны сразу 28 служащих



Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в работе администрации Тарбагатайского района.

«Муниципальными служащими за 2020 год предоставлены неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах и имуществе. В декларациях в отношении себя и своих супругов ими были скрыты объекты недвижимости, банковские счета и сведения о полученных доходах», сообщили в надзорном ведомстве.



В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла главе администрации Тарбагатайского района представление. По результатам его рассмотрения 28 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.



Фото: «Номер один» «Муниципальными служащими за 2020 год предоставлены неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах и имуществе. В декларациях в отношении себя и своих супругов ими были скрыты объекты недвижимости, банковские счета и сведения о полученных доходах», сообщили в надзорном ведомстве.В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла главе администрации Тарбагатайского района представление. По результатам его рассмотрения 28 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»

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