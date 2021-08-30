В Улан-Удэ Селенга снова угрожает выходом на пойму

В воскресенье уровень воды в реке поднялся еще на 5 см



За минувшие сутки уровень воды в Селенге поднялся еще на 5 см, достигнув отметки в 219 см. До выхода реки на пойму осталось всего 11 см.

В связи с тем, что вода в реке прибывает уже несколько дней подряд, городские власти решили возобновить работу оперштаба на берегу Селенги.



Напомним, в минувшие выходные Селенга частично затопила поселок Наушки и



Фото: мэрия Улан-Удэ В связи с тем, что вода в реке прибывает уже несколько дней подряд, городские власти решили возобновить работу оперштаба на берегу Селенги.Напомним, в минувшие выходные Селенга частично затопила поселок Наушки и еще несколько населенных пунктов района. По официальным данным, в Наушках подтоплены 70 придомовых территорий, выше уровня пола вода поднялась в 50 домах.Фото: мэрия Улан-Удэ

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