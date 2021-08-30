В Бурятии падает суточный прирост COVID-19

В больницах остаются 396 больных, свободны 115 «ковидных» коек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56 322. Это на 91 случай больше, чем было в воскресенье. Из новых случаев 49% (27 464) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 775 человек, двое за минувшие сутки (в возрасте старше 65 – один человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 70 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 101 человек.



В стационарах получают лечение 396 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 311. В отделениях реанимации находится 51 пациент (из них старше 65 лет – 23), на ИВЛ – 26 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1 161 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 48 994 (+10) человека, дополнительно сняты с наблюдения 43 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 511 коек: занято – 396, свободно – 115 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,5%.



За сутки проведено исследований от 1 523 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 465 418 исследований.



Вакцинацию завершили 260 897 человек. План вакцинации – 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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