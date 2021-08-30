В Бурятии приставы взыскали с автоледи 30 тысяч за пьяную езду

С начала года любители сесть за руль под хмельком выплатили уже 36 млн рублей штрафов



Судебные приставы Бурятии взыскали с автоледи административный штраф в размере 30 тысяч рулей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в республиканском управлении ФССП.



В производство отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов УФССП поступил исполнительный документ о взыскании с 23-летней дамы административного штрафа по части1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).



Должница, уведомленная надлежащим образом о возбуждении исполнительного производства, не торопилась уплатить задолженность, в связи с чем в отношении неё судебным приставом-исполнителем были предприняты меры принудительно характера. В ходе исполнительного производства наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля, принадлежащего правонарушительнице. Эта мера заставила автовладелицу погасить долг в полном объеме.



В ведомстве отмечают: с начала текущего года судебные приставы Бурятии взыскали свыше 36 миллионов рублей с водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.



Фото: pixabay.com





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