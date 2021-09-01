Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей республики с Днем знаний

Уважаемые педагогические работники, учащиеся! Уважаемые земляки!





От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем знаний!

Начало нового учебного года - важное событие в жизни каждой семьи. Каждый из нас помнит своего первого учителя, а школьная пора вызывает теплые воспоминания. С нетерпением этот день ждут первоклассники. Для них начинается новая жизнь, где они обретут друзей, научатся читать и писать.Мы по праву гордимся талантами наших школьников и студентов, которые достойно представляют Бурятию на олимпиадах, конференциях и соревнованиях.Учителя республики активно участвуют в реализации интересных проектов, повышают квалификацию, занимают призовые места в конкурсах, демонстрируя высокий профессионализм.Сегодня сфере образования уделяется большое внимание. Успешно реализуется Национальный проект «Образование». В республике создаются современные условия обучения и воспитания, дополнительного образования детей. Сельские школы республики пополняются молодыми кадрами в рамках программы «Земский учитель». Ежегодно в Улан-Удэ и районах республики открывают свои двери новые школы, и этот год не исключение.Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия делают все возможное, чтобы профессия педагога была почетной, чтобы у молодежи были лучшие условия для раскрытия своих талантов и способностей.Народным Хуралом принят ряд законодательных актов, направленных на улучшение общественных отношений в сфере образования, постоянно совершенствуется закон «Об образовании в Республике Бурятия». На избирательных округах депутаты уделяют приоритетное значение поддержке школ. Благодаря их активной работе из республиканского бюджета выделяются финансовые средства на ремонт школ, оснащение необходимым инвентарем, ведется строительство школьных стадионов и спортивных залов.В этот день мы благодарим всех работников системы образования за преданность делу, за профессионализм, душевное тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам. Наши дети должны расти образованными, творческими людьми, настоящими патриотами Бурятии и России. Желаю школьникам и студентам, педагогам и родителям вдохновения и удачи, радости от побед, больших успехов в труде и в творчестве!Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов