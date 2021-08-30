В Бурятии сотрудники Тункинского» нацпарка увели туристов от медведя

Косолапый настойчиво преследовал путешественников, изрядно их напугав



В единую дежурную диспетчерскую службу Тункинского района сегодня ночью поступил звонок от туристов с просьбой о спасении. Им на пути повстречался медведь. Туристы пытались его отпугнуть, но медведь решил проверить их на прочность и кружил вокруг группы до тех пор, пока не подоспела помощь сотрудников нацпарка, сообщили в его пресс-службе.



Четверо туристов, возвращаясь с маршрута по старой шумакской тропе, которая проходит на территории Туранского инспекторского участка, поздно вечером встретили упитанного и внушительных размеров медведя. Попытались его спугнуть и отогнать от тропы, но у них ничего не вышло. Медведь настойчиво преследовал их и не собирался их покидать. Туристы сразу же сообщили о случившемся в диспетчерскую службу, развели костер и стали ждать помощи.



После получения сообщения, незамедлительно на место выехали госинспектор опергруппы Дугар Халхаев, заместитель директора – главный лесничий Биликто Цынгуев и сотрудник полиции. В 4:30 утра туристы были найдены, спасены и доставлены в поселок Кырен. Туристы и медведь во время спасательной операции не пострадали.



«Туристическая группа не зарегистрирована, на территории нацпарка находилась без разрешения на пребывание. Поиски туристов были затруднены тем, что им не удалось правильно сообщить свои координаты с первого раза. Поэтому просим всех туристов перед походом пройти регистрацию, указать точный маршрут следования, получить в нацпарке разрешение. Нужно знать, как ориентироваться на местности, точно и правильно определять свои координаты. Хочу отметить, что сейчас период, когда медведи сыты, набирают активно себе вес на зиму и не нападают на людей без причины», - говорит Биликто Цынгуев, главный лесничий нацпарка.



Фото:tunkapark.ru/из архива



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