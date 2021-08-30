Поселок в Бурятии можно было спасти от затопления

Проект дамбы был готов еще несколько лет назад, но денег на строительство не нашлось



Наводнение, которое затопило часть поселка Наушки в минувшие выходные, вскрыло интересные подробности. Оказывается, проектная документация по защите поселка от затопления была разработана еще в 2015 году и прошла все экспертизы. Эту информацию озвучил министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев в ходе визита в Наушки 29 августа.

«Ситуация действительно серьёзная, по посёлку возможно передвигаться только на лодке, часть людей эвакуируют. Для решения проблемы подтопления в Наушках требуется строительство защитных сооружений. В 2015 году за счёт средств бюджета Бурятии разработана проектная документация по объекту «Инженерная защита пгт. Наушки от негативного воздействия реки Селенга». На документацию имеются необходимые заключения государственных экспертиз», - сообщил министр.



Длина планируемого сооружения должна составить 4,1 км, стоимость работ 374 млн. рублей. Тем не менее, деньги на строительство дамбы все это время не выделялись.



«Мероприятие ежегодно, начиная с 2016 года, включается в состав заявок, направляемых в Минприроды России для участия в конкурсном отборе госпрограмм, претендующих на получение федеральных средств. Также от имени правительства РБ неоднократно направлялись обращения в адрес правительства РФ об оказании содействия по включению строительства дамбы в федеральные программы. Однако до настоящего времени финансирование сооружения федеральными проектами не предусмотрено», - сообщили в министерстве природных ресурсов Бурятии, отметив, что информация об этом «неоднократно доводилась до депутатов Народного Хурала».



В этом году проект строительства дамбы в Наушках был в очередной раз включен в состав заявки Бурятии, направляемой для получения федерального финансирования. Возможно, после затопления поселка дело сдвинется с мертвой точки.



Напомним, по официальным данным сейчас в Наушках подтоплены 70 придомовых территорий, выше уровня пола вода вышла в 50 домах. Власти республики обещали



Фото: Минприроды Бурятии

«Ситуация действительно серьёзная, по посёлку возможно передвигаться только на лодке, часть людей эвакуируют. Для решения проблемы подтопления в Наушках требуется строительство защитных сооружений. В 2015 году за счёт средств бюджета Бурятии разработана проектная документация по объекту «Инженерная защита пгт. Наушки от негативного воздействия реки Селенга». На документацию имеются необходимые заключения государственных экспертиз», - сообщил министр.Длина планируемого сооружения должна составить 4,1 км, стоимость работ 374 млн. рублей. Тем не менее, деньги на строительство дамбы все это время не выделялись.«Мероприятие ежегодно, начиная с 2016 года, включается в состав заявок, направляемых в Минприроды России для участия в конкурсном отборе госпрограмм, претендующих на получение федеральных средств. Также от имени правительства РБ неоднократно направлялись обращения в адрес правительства РФ об оказании содействия по включению строительства дамбы в федеральные программы. Однако до настоящего времени финансирование сооружения федеральными проектами не предусмотрено», - сообщили в министерстве природных ресурсов Бурятии, отметив, что информация об этом «неоднократно доводилась до депутатов Народного Хурала».В этом году проект строительства дамбы в Наушках был в очередной раз включен в состав заявки Бурятии, направляемой для получения федерального финансирования. Возможно, после затопления поселка дело сдвинется с мертвой точки.Напомним, по официальным данным сейчас в Наушках подтоплены 70 придомовых территорий, выше уровня пола вода вышла в 50 домах. Власти республики обещали оказать помощь всем пострадавшим.Фото: Минприроды Бурятии

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