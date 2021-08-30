В Кяхтинском районе Бурятии ситуацию с подтоплениями мониторят беспилотники

В трех населенных пунктах района подтоплено 58 домов и 112 приусадебных участков



В Кяхтинском районе Бурятии для мониторинга складывающейся паводковой обстановки привлечена группа беспилотных авиационных систем, сообщили в региональном главке МЧС.

По состоянию на 30 августа в Кяхтинском районе подтоплено 58 домов, 112 приусадебных участков. В том числе в поселке Наушки – 50 домов и 70 приусадебных участков,



В селе Хоронхой – 8 домов, 34 приусадебных участка. В селе Усть-Кяхта – 8 приусадебных участков, подтопленных домов нет. Ситуация находится на контроле, отметили в республиканском управлении МЧС.



В связи со складывающейся гидрологической ситуацией организована работа оперативного штаба, произведено наращивание федеральной группировки сил и средств. Для координации работы спасательных подразделений на место выехал заместитель начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС России по Бурятии.



Для оказания всесторонней помощи населению в поселок Хоронхой выехала вспомогательная аэромобильная группировка управления МЧС в составе 11 человек и трех единиц техники.



В Наушках продолжают работу сотрудники МЧС России. Совместно со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в течении суток организованы подворовые обходы, осуществлялась доставка личных вещей, подвоз бутилированной питьевой воды, продуктов питания и предметов первой необходимости. Продолжается комплекс превентивных мероприятий.



В районе развернуто три пункта временного размещения общей вместимостью 550 человек. Всего к работам привлечено 135 человек и 42 единицы техники.



Фото: 03.mchs.gov.ru



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