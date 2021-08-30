В Баунтовский район Бурятии выехала проверка по факту слива химикатов в тайгу

Место происшествия осмотрят омбудсмен и сотрудники Минприроды



Сегодня Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и представители и министерства природных ресурсов РБ выехали в Баунтовский район для обследования места, где произошел масштабный слив химикатов.

Поводом к выезду послужила



Напомним, факт был зафиксирован одним из неравнодушных работников предприятия, снявшего на свой смартфон уничтожение тайги. Отходы были настолько токсичными, что в месте слива и на протяжении около 100 метров в глубину тайги выжжена даже трава. Что резко контрастирует со здоровой частью леса, не затронутой сливом.



В прокуратуре республики сообщили, что проверка была начата ещё в середине августа совместно с Росприроднадзором. Последнему ведомству предстоит оценить масштабы экологического ущерба. После этого виновникам будут предъявлены материальные претензии.



Поводом к выезду послужила публикация «Номер один» , где сообщалось о сливе в тайге массы опасных отходов, уничтоживших лес и все живое. Ее последствия можно увидеть примерно на середине пути по трассе «Романовка – Багдарин», в районе, прилегающем к урановому руднику АО «Хиагда».Напомним, факт был зафиксирован одним из неравнодушных работников предприятия, снявшего на свой смартфон уничтожение тайги. Отходы были настолько токсичными, что в месте слива и на протяжении около 100 метров в глубину тайги выжжена даже трава. Что резко контрастирует со здоровой частью леса, не затронутой сливом.В прокуратуре республики сообщили, что проверка была начата ещё в середине августа совместно с Росприроднадзором. Последнему ведомству предстоит оценить масштабы экологического ущерба. После этого виновникам будут предъявлены материальные претензии.

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