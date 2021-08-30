В Бурятии туристы больше не будут гадить где попало

Власти компенсируют турбазам расходы на строительство туалетов
Туалетная тема – одна из самых злободневных для Бурятии. Власти, конечно, предпринимают попытки улучшить состояние дел в этой сфере, но положительного перелома пока нет. Сейчас делается очередной шаг, чтобы улучшить ситуацию. Малый бизнес, занятый в сфере туризма, сможет получить «туалетные» меры господдержки.
«До конца 2021 года министерством туризма Бурятии будет выделено из республиканского бюджета порядка 14 миллионов рублей на возмещение затрат в сфере туризма. Какие направления будут охвачены? В первую очередь – возмещение затрат на строительство благоустроенных туалетов, строительство бассейнов в гостиницах, приобретение автобусов туроператорами», - сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Также на получение господдержки могут претендовать те «малые» турпредприниматели, которые купят для своей деятельности снегоходы, снегоболотоходы, аэролодки.
Чтобы претендовать на бюджетную поддержку, предприниматель должен входить в Реестр субъектов малого предпринимательства и работать по строго определенным видам деятельности - гостиничная деятельность, деятельность турагентств, санитарно-курортная деятельность.
Также министерство планирует направить средства на первоочередные меры по борьбе с распространением коронавируса. В минувшем году, напомним, уже были удовлетворены 32 заявки на приобретение рециркуляторов, озонаторов, бактерицидных ламп и прочих приборов.
Заинтересовавшихся предпринимателей приглашают подавать заявки. Отбор начинается 1 сентября 2021 года и продлится до 30 сентября. Ограничений по сумме для потенциальных получателей нет. Но, видимо, к «дележке пирога» надо поторопиться, так как общая сумма, на которую могут рассчитывать предприниматели, уже оглашена.
Сначала построить туалет – потом получить деньги. Порядок установлен такой. Будет компенсироваться до 90 процентов произведенных затрат предпринимателей.
Фото: «Номер один»
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