В Бурятии туристы больше не будут гадить где попало

Власти компенсируют турбазам расходы на строительство туалетов





Туалетная тема – одна из самых злободневных для Бурятии. Власти, конечно, предпринимают попытки улучшить состояние дел в этой сфере, но положительного перелома пока нет. Сейчас делается очередной шаг, чтобы улучшить ситуацию. Малый бизнес, занятый в сфере туризма, сможет получить «туалетные» меры господдержки.

«До конца 2021 года министерством туризма Бурятии будет выделено из республиканского бюджета порядка 14 миллионов рублей на возмещение затрат в сфере туризма. Какие направления будут охвачены? В первую очередь – возмещение затрат на строительство благоустроенных туалетов, строительство бассейнов в гостиницах, приобретение автобусов туроператорами», - сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.Также на получение господдержки могут претендовать те «малые» турпредприниматели, которые купят для своей деятельности снегоходы, снегоболотоходы, аэролодки.Чтобы претендовать на бюджетную поддержку, предприниматель должен входить в Реестр субъектов малого предпринимательства и работать по строго определенным видам деятельности - гостиничная деятельность, деятельность турагентств, санитарно-курортная деятельность.Также министерство планирует направить средства на первоочередные меры по борьбе с распространением коронавируса. В минувшем году, напомним, уже были удовлетворены 32 заявки на приобретение рециркуляторов, озонаторов, бактерицидных ламп и прочих приборов.Заинтересовавшихся предпринимателей приглашают подавать заявки. Отбор начинается 1 сентября 2021 года и продлится до 30 сентября. Ограничений по сумме для потенциальных получателей нет. Но, видимо, к «дележке пирога» надо поторопиться, так как общая сумма, на которую могут рассчитывать предприниматели, уже оглашена.Сначала построить туалет – потом получить деньги. Порядок установлен такой. Будет компенсироваться до 90 процентов произведенных затрат предпринимателей.Фото: «Номер один»