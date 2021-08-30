Власти Улан-Удэ не ждут внезапного и бурного подъема Селенги

Но на всякий случай готовятся к худшему





В течение прошедших суток гидрологическая ситуация на Селенге характеризовалась подъемом.

«В ближайшие сутки уровень воды в реке Селенге поднимется. Мы прогнозируем, что в Улан-Удэ он составит 2 метра 25 сантиметров. Сегодня, 30 августа, на 8 часов утра уровень воды составлял 2 метра 19 сантиметров», - сообщил заместитель начальника муниципального Управления по ЧС Дмитрий Федоров.29 августа власти Улан-Удэ приняли решение возобновить круглосуточную работу оперативного штаба на левом берегу Селенги. Население вновь начали предупреждать о складывающемся положении и мерах предосторожности, проводятся обходы жилмассивов, идут профилактические беседы с гражданами.На основе анализа обстановки власти будут решать вопрос о проведении отсыпки по низменным участкам города. В жилмассивы Левобережья продолжается подвоз воды.Наиболее высокий уровень Селенги в Улан-Удэ был зафиксирован 14 августа – 2 метра 43 сантиметра, после чего вода стала отступать. В пиковый момент в столице Бурятии речными и грунтовыми водами подтопило 73 участка. Выше пола был подтоплен один дом.«Имеющийся уровень воды нехарактерен для конца августа, - подчеркивает Дмитрий Федоров. – В прошлом году в это время уровень составлял примерно 1 метр 80 сантиметров».В случае обострения положения власти задействуют системы оповещения населения. В том числе, будут обращаться к людям посредством системы громкоговорящей связи, установленной на автомобилях МЧС, Росгвардии и полиции. Готова также комплексная система экстренного оповещения населения.«Например, в Левобережной части Улан-Удэ, части Октябрьского района установлены 18 точек. В любое время дня и ночи они могут включиться и оповестить об ухудшении обстановки», - говорят в мэрии города.Улан-удэнцев заверяют, что внезапного и бурного подъема Селенги не будет. Селенга – равнинная река. Большая вода, пришедшая в поселок Наушки на юге республики у границы с Монголией, уходя вниз по течению к Улан-Удэ, имеет тенденцию растекаться по местности. Поэтому внезапного скачка уровня Селенги в черте Улан-Удэ не прогнозируют.Фото: мэрия Улан-Удэ