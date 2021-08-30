Лесной спецназ Бурятии вернулся из Якутии

Еще 50 лесных спецназовцев республики пока продолжают работать в Иркутской области



Шестьдесят специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии вернулись на родину из Якутии после 64-дневной командировки Парашютисты-пожарные и пожарные-десантники участвовали в тушении 20 лесных пожаров на общей площади более 500 тысяч гектаров. Они работали в Мирнинском районе и Сунтарском улусе, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Пожары были очень больших площадей, я на таких еще не был. Вся сложность тушения заключалась в том, что техники на пожарах не было – труднодоступная местность не позволяла. Подстилка очень толстая. Добирались на пожар мы на танках. Связи там практически не было. Созванивались с семьей примерно раз в неделю, иногда чаще, если связь появлялась. Тем не менее, справились, потушили» - рассказывает пожарный-десантник Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Александр Куприянов.



Погодные условия также сыграли свою роль. «Стояла жара – до 35 градусов хвойные лесные насаждения трехярусные, были выходы на верховой пожар. Погода уже начала меняться в последние недели – на таборе на пожарах по ночам замерзала вода, а днем не такие высокие температуры были. Сейчас приехали встречать нас знакомые, коллеги – уже ощущение, что дома, хоть и семья в Усть-Баргузине» - поделился Михаил Сокольников, летчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



Глава города Мирный Клим Антонов выразил благодарность всей группировке Забайкальской базы авиационной охраны лесов за самоотверженный добросовестный труд, высокий профессионализм и оперативное решение задач по защите лесов от пожаров.



По данным «Авиалесоохраны», в Якутии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 25 пожаров на площади более 173 тысяч гектаров. За неделю площадь пожаров сократилась почти в четыре раза.



Отметим, еще 50 сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов пока находятся в Иркутской области. Они работают на трех крупных пожарах в Катангском районе. Часть группировки в скором времени будет возвращена в Бурятию.



Фото: РАЛХ





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