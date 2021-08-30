В Бурятии завершают реконструкцию еще одного участка трассы на Курумкан

Готовность одного из масштабных объектов дорожного нацпроекта составляет 80%
В Баргузинском районе Бурятии на региональной дороге Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан продолжаются работы по реконструкции участка с 271 по 291 км. Как сообщили в республиканском Минтрансе, дорожники вышли на финишную прямую.
В настоящее время на всем протяжении участка длиной 20,5 км уложено два слоя асфальта, третьим слоем дорожники прошли уже 15 км и эти работы продолжаются. Основание дороги укрепили геосеткой, откосы - объемной геосеткой.
Также на этом участке взамен трех старых деревянных мостов построили железобетонные. Их реконструкция также подходит к концу.
В районе сел Макаринино и Адамово установят освещение и обустроят автобусные остановки.
Напомним, направление из Улан-Удэ в Курумкан считается стратегическим, однако много лет эта дорога была гравийной. Ввести в эксплуатацию отремонтированный участок планируют уже в этом году.
Фото: Минтранс Бурятии
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