В Бурятии задержали взломщиков дома культуры

Причины, по которым трое злоумышленников проникли в ДК, выясняет полиция



В воскресенье в седьмом часу вечера на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал о проникновении на охраняемый объект – городской дом культуры Кяхты, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.



Прибыв через несколько минут на место происшествия, сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили следы взлома оконного проема.



Росгвардейцы при обследовании территории охраняемого объекта задержали троих подозреваемых. Один правонарушитель находился в доме культуры, двое прятались на заднем дворе.

Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



Фото: Росгвардия



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