В Бурятии участковый помог попавшим в беду автомобилистам

Улан-удэнцы поехали за грибами, и их машина провалилась в промоину





26 августа семья улан-удэнцев на автомашине выехала в Заиграевский район для сбора грибов. Грибники искали дикоросы неподалеку от дороги и свернули на грунтовый проезд между населенными пунктами Заиграевского и Хоринского районов. В какой-то момент автомобиль снесло в песчаную промоину, образовавшуюся от дождей.

Как сообщили в МВД Бурятии, находившихся отчаянной ситуации людей заметил участковый Соёл Доржиев, объезжавший на служебной автомашине свой административный участок. Увидев провалившуюся в огромную промоину машину, полицейский предложил свою помощь. В служебном внедорожнике оказался трос, и совместными усилиями машину удалось вытащить из песчаного плена без повреждений.





«Выбраться самостоятельно у нас не получилось, и автомашина сначала завязла в песке, а после и вовсе повисла передними колесами над промоиной, рискуя перевернуться набок. Оказаться в такой ситуации: на незнакомой дороге, в отдалении от населенных пунктов, с отсутствием телефонной связи и интернета, в полном непонимании, что делать и куда бежать – это ужасно!», - рассказала попавшая в беду улан-удэнка.Пройдя несколько километров до ближайшего жилья, семья попросила помощи, но смогла найти только двух людей с машиной. Однако вытащить застрявший автомобиль им не удалось.Женщина поблагодарила полицейского и обратилась в МВД Бурятии с ходатайством о его поощрении.Фото: МВД Бурятии