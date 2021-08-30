В Улан-Удэ изменят режим работы трамвая №4

Движение по улице Сахьяновой будет закрыто с 22.00 до 6.00





В Улан-Удэ с 30 августа по 2 сентября с 22.00 до 6.00 закроют движение трамвая № 4 по улице Сахьяновой. Причина - проведение работ по укладке резинокордовых плит.

«Трамваи маршрута № 4 будут направлены по измененному маршруту от остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» («Лицей») - «БСМП» - «Развязка 20А квартал» - «Мелькомбинат» в обоих направлениях. Заход в депо будет организован по ул. Ключевской», сообщили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ