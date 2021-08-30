30.08.2021
В Бурятии из подтопленных сел Кяхтинского района эвакуированы более 100 человек

В Бурятии из подтопленных сел Кяхтинского района эвакуированы более 100 человек

Из подтопляемых зон вывозятся домашние и сельскохозяйственные животные

В Кяхтинском районе Бурятии из подтопленных домов эвакуировалось 106 человек: 73 жители Наушек (разместились у родственников) и 33  жителя поселка Хоронхой (30 –  у  родственников, трое – находятся в  пункте временного размещения), сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По его данным, к 14:00 в частично подтопленных поселках Кяхтинского района сложилась следующая обстановка.

В поселке Наушки подтоплено 50 домов (вода выше уровня пола) и 70 придомовых участков. Наблюдается выход  грунтовых вод в 125 домах, расположенных выше железнодорожных путей.

В поселке Хоронхое подтоплены 58 домовладений, в том числе 15 домов расположенные на их территории.

В Усть-Кяхте подтоплены 12 придомовых участков. Наблюдается вода в подпольях нескольких домов.

Жителям подтопленных домов поставляется вода, продукты питания, топливо, газ и газовые плиты. С подтопляемых зон вывозятся домашние и сельскохозяйственные животные.

Фото: egov-buryatia.ru
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