В Бурятии из подтопленных сел Кяхтинского района эвакуированы более 100 человек

Из подтопляемых зон вывозятся домашние и сельскохозяйственные животные



В Кяхтинском районе Бурятии из подтопленных домов эвакуировалось 106 человек: 73 жители Наушек (разместились у родственников) и 33 жителя поселка Хоронхой (30 – у родственников, трое – находятся в пункте временного размещения), сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



По его данным, к 14:00 в частично подтопленных поселках Кяхтинского района сложилась следующая обстановка.



В поселке Наушки подтоплено 50 домов (вода выше уровня пола) и 70 придомовых участков. Наблюдается выход грунтовых вод в 125 домах, расположенных выше железнодорожных путей.



В поселке Хоронхое подтоплены 58 домовладений, в том числе 15 домов расположенные на их территории.



В Усть-Кяхте подтоплены 12 придомовых участков. Наблюдается вода в подпольях нескольких домов.



Жителям подтопленных домов поставляется вода, продукты питания, топливо, газ и газовые плиты. С подтопляемых зон вывозятся домашние и сельскохозяйственные животные.



Фото: egov-buryatia.ru



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