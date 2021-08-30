В Улан-Удэ введена в эксплуатацию школа №40

С момента сноса старого здания и возведения нового прошло меньше двух лет



В Улан-Удэ получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы №40, расположенной на проспекте 50-летия Октября. Теперь здание получает лицензирование на образовательную деятельность. Стоимость масштабного объекта составила около 600 млн рублей, сообщили в минстрое Бурятии.



С момента сноса старого здания и возведения нового прошло меньше двух лет. На период строительства нового учреждения часть учащихся распределили по другим школам. В этом году ученики смогут продолжить учебу уже в новом современном здании. Сейчас на объекте полностью завершены строительные работы, устранены замечания и все готово к учебному процессу.



«Новая школа, построенная по нацпроекту «Образование» готова принять 450 учеников. В трехэтажном здании, состоящем из трех блоков, 23 кабинета. Все учебные классы, спортивный зал и библиотека оснащены современным оборудованием. Кроме этого в школе имеются лифты и подъёмники для маломобильных учеников. Таким образом, школа соответствует всем нормам и стандартам», - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Кроме всего прочего в свободное от уроков время ученики новой школы смогут посещать различные секции и кружки. Здесь есть спортивная площадка с футбольным полем, двумя гимнастическими зонами, беговыми дорожками, местами для подвижных игр. В школе предусмотрен питомник для изучения декоративных культур. Таблички на школьных кабинетах оформлены на русском и бурятском языках, а также шрифтом Брайля.



Напомним, строительство школы началось в конце 2019 года в рамках национального проекта «Образование». Главная его цель до 2025 года создать новые места в общеобразовательных учреждениях и ликвидировать третью смену. Стоимость объекта составляет около 600 млн рублей. Строительство школы вела одрядная организация «Стройинком».



Отметим, что сейчас в Улан-Удэ строятся две школы – самая большая школа на 1275 мест по улице Автотранспортная и новый корпус на 250 мест для школы №32. А в сентябре свои двери новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея.



Фото: минстрой Бурятии







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