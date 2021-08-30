В Улан-Удэ новую велодорожку превратили в парковку

Горожане возмущены наглостью автомобилистов



В Улан-Удэ автомобилисты облюбовали недавно построенную велодорожку на Верхней Березовке, где стали парковать свои машины. Соответствующее фото появилось сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ». Горожан такая наглость со стороны водителей возмутила.

«Не удивлён. И это окраина города. Что будет, если велодорожки сделают в центре?». «Вот и делай добрые дела, люди ж всё изговн... ют». Что ГИБДД не может поставить туда пост? Когда уже в Бурятии люди начнут мозг по назначению использовать!». «Ужасно», - возмущаются в комментариях улан-удэнцы.



Напомним, в ходе ремонта дороги на Верхней Березовке подрядчик делает с двух сторон тротуары шириной 4 метра, которые, по замыслу мэрии города, будут нести и функцию велодорожки.



- В ходе рабочего выезда возникла идея - расширить тротуар, который идет у нас от рынка «Тумэр морин» в сторону центра по улице Николая Петрова и также сделать велодорожку. Получится, что велодорожка будет идти от Верхней Березовки по Железнодорожному району практически до центра города. Считаю, что инфраструктуру велодвижения надо развивать и у нас должно получиться, -



Фото: «Весь Улан-Удэ» «Не удивлён. И это окраина города. Что будет, если велодорожки сделают в центре?». «Вот и делай добрые дела, люди ж всё изговн... ют». Что ГИБДД не может поставить туда пост? Когда уже в Бурятии люди начнут мозг по назначению использовать!». «Ужасно», - возмущаются в комментариях улан-удэнцы.Напомним, в ходе ремонта дороги на Верхней Березовке подрядчик делает с двух сторон тротуары шириной 4 метра, которые, по замыслу мэрии города, будут нести и функцию велодорожки.- В ходе рабочего выезда возникла идея - расширить тротуар, который идет у нас от рынка «Тумэр морин» в сторону центра по улице Николая Петрова и также сделать велодорожку. Получится, что велодорожка будет идти от Верхней Березовки по Железнодорожному району практически до центра города. Считаю, что инфраструктуру велодвижения надо развивать и у нас должно получиться, - заявил недавно мэр Улан-Удэ в ходе посещения объекта.Фото: «Весь Улан-Удэ»

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