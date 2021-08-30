Селенга спасла подрядчика от реестра недобросовестных поставщиков

Компания в срок выполнила ремонт моста через реку, но она разрушила береговую линию



Бурятское УФАС России отказало администрации Джидинского района в признании ООО «Структура» недобросовестным поставщиком, сообщили в пресс-службе антимонопольного управления.



Компания, заключившая в 2018 году контракт на капитальный ремонт моста через Селенгу, закончила выполнение всех работ в установленный срок - в декабре 2020 года. Однако стройконтроль выявил недостатки в работе подрядчика и выдал компании предписание об устранении нарушений. Заказчик же, в свою очередь, принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.



При этом антимонопольный орган установил, что ООО «Структура» выполнило работы по контракту в полном объеме. Недостатки выявлены в связи с необходимостью проведения дополнительных работ за рамками контракта из-за разрушения береговой линии, что не было предусмотрено проектной документацией.



В этих обстоятельствах УФАС не усмотрело недобросовестности в действиях подрядчика, так как компанией были приняты необходимые меры для надлежащего исполнения контракта.



Фото: buryatia.fas.gov.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.