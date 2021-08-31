В Бурятии выздоровели от COVID-19 более 49 тысяч человек

Суточное число заражений коронавирусом остается чуть выше 90





Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56 414. Это на 92 случая больше, чем было в понедельник. Из них 48% (27 506) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 777, двое за последние сутки (один в возрасте старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 71 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 104 человека.



В стационарах получают лечение 394 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 309. В отделениях реанимации находится 52 пациент (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ – 24 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 096 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 020 (+26) человек, дополнительно сняты с наблюдения 116 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 510 коек: занято – 394, свободно – 116 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,3%.



За сутки проведено исследований от 987 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 466 535 исследований.



Вакцинацию завершили 262 384 человека. План вакцинации – 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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