В Бурятии восстановили на работе незаконно уволенную уборщицу

Под контролем судебного пристава издан приказ о восстановлении работника



В Бурятии судебный пристав Баргузинского районного отделения исполнил решение районного суда, обязывающее руководство детского дома творчества восстановить незаконно уволенную уборщицу служебных помещений в прежней должности сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, женщина была уволена в связи с сокращением штата. Однако, при ее увольнении была нарушена процедура сокращения- ей не были предложены вакантные должности. Гражданка обратилась за защитой своих прав в суд, который признал приказ об увольнении незаконным и одновременно обязал руководителя восстановить женщину в ранее занимаемой должности.



На основании исполнительного документа в службе судебных приставов возбудили исполнительное производство, в рамках которого руководству учреждения вручили требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением об административной ответственности.



По требованию судебного пристава-исполнителя работодателем издан приказ о восстановлении работника на работе, внесены изменения в трудовой книжке и обеспечен беспрепятственный доступ к работе в прежней должности.



На сегодняшний день права женщины восстановлены в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: pixabay.com





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