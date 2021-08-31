Селенга в Улан-Удэ почти вышла на пойму

За сутки уровень воды в реке поднялся еще на 7 см





За минувшие сутки уровень воды в Селенге в районе Улан-Удэ поднялся еще на 7 см, достигнув отметки 226 см, сообщили в мэрии. Таким образом, до выхода реки на пойму и начала подтопления низменных участков осталось всего 4 см.

Напомним, своего максимума этим летом Селенга достигала 13 августа, тогда уровень воды в реке поднимался до 243 см. В результате от грунтовых и паводковых вод в Улан-Удэ пострадали 43 участка.Фото: мэрия Улан-Удэ