Селенга в Улан-Удэ почти вышла на пойму

За сутки уровень воды в реке поднялся еще на 7 см
За минувшие сутки уровень воды в Селенге в районе Улан-Удэ поднялся еще на 7 см, достигнув отметки 226 см, сообщили в мэрии. Таким образом, до выхода реки на пойму и начала подтопления низменных участков осталось всего 4 см.
Напомним, своего максимума этим летом Селенга достигала 13 августа, тогда уровень воды в реке поднимался до 243 см. В результате от грунтовых и паводковых вод в Улан-Удэ пострадали 43 участка.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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