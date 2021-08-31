Игорь Шутенков: «Надо готовиться к подъему воды»

Мэр Улан-Удэ призвал жителей собрать вещи, остатки урожая, все ценное поднять повыше в ожидании возможной эвакуации



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел сегодня оперштаб на Левом берегу в связи с паводковой ситуацией. Гидрологическая обстановка на реках Уда и Селенга остается тревожной. Вчера вечером, в 20:00, уровень воды в Селенге составлял 222 см. Утром, в 8:00, поднялся до 226 см, сообщили в городской администрации.⠀



«Понятно, прошли дожди, эта волна сначала обрушилась на Наушки, Хоронхой и, по законам природы, вода все равно покатится на город. Уровень воды будет подниматься. Самый большой уровень воды в этом году был зафиксирован 14 августа – до 243 см, у нас было подтопление ряда подворий и домов. Надо готовиться к подъему воды. Я призываю жителей собрать вещи, остатки урожая, все ценное поднять повыше и готовиться к возможной эвакуации», - сказал мэр.



На Левом берегу администрация Советского района с 14 августа ведет подворовое обследование участков, где был зафиксирован выход воды. В основном идет выход грунтовых вод. В Октябрьском районе под контролем администрации находится СНТ «Ранет».



Игорь Шутенков еще раз поднял вопрос о пунктах временного пребывания людей на случай эвакуации, которые сейчас размещены в школах.



«Завтра начинается учебный год, мы будем менять пункты сбора людей в школе №8 и школе №29. Сейчас комиссия определит новые точки сбора. Надеюсь, до эвакуации не дойдет, но мы должны быть готовы», - подчеркнул мэр.



В списке пунктов для временного пребывания также остаются гостиницы, детские загородные лагеря и общежития.



За период подготовки к паводку силами Комбината по благоустройству была отсыпана дамба и самые низменные участки подтопляемой территории.



«Такая отсыпка предотвратила выход воды на улицы нашего города, и вода не пошла по частному сектору – это раз. Второе – мы осуществляем подвоз чистой питьевой воды, потому что та вода, которая сейчас есть в колодцах и скважинах, нежелательна к употреблению. В-третьих, мы готовы к обеззараживанию территорий, которые подверглись наводнению – неважно, какая это была вода – паводковая либо грунтовые воды. Ну и конечно, заключены договоры на поставку медикаментов и продовольствия в случае возможной эвакуации горожан», - сказал мэр.



Игорь Шутенков дал поручения структурным подразделениям по дополнительной отсыпке низменных участков, организации подворового обхода, обработке подтопленных участков и другие. Оперативный штаб в Улан-Удэ работает в круглосуточном режиме. Гидрологическая обстановка на постоянном контроле.



Фото: ulan-ude-info.ru





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