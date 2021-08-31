В Монголии обеспокоены кризисом в сотрудничестве с Россией

За десять лет не достигнуто зримых результатов, за исключением установления безвизового режима



Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ отметил слабость торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Россией во многих сферах, сообщает



Л.Оюун-Эрдэнэ принял участие в совместном заседании форума «Содействие монголо-российскому бизнесу и привлечению инвестиций из России». На открытии форума он сказал: «В этом году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. В последующие 100 лет две страны должны вывести экономическое и деловое сотрудничество на качественно новый уровень. Пандемия замедлила развитие мира, и теперь важно подготовиться к постпандемической экономике. Рост нашей экономики поднялся с -5,3% до 6,3% в этом году. Давайте начнем новую главу в государственно-частном партнерстве. Чтобы открыть новую страницу государственно-частного партнерства, мы принесли извинения иностранным инвесторам. Были проблемы и вопросы, которые не устраивают инвесторов. Сейчас они меняются, и правительство стало прислушиваться к их мнению прежде, чем принимать решения. Мы будем работать над преодолением пандемических осложнений и решению задачи по удвоению нашего ВВП».



Одним из способов снижения тарифных и нетарифных ограничений в двусторонней торговле является заключение Соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, в состав которого входит Россия, отметил премьер министр Монголии.



В ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии И.К. Азизов сказал: «Между нашими двумя странами нет юридических или политических споров. Сто лет монголо-российских отношений в интересах обеих стран. Новая веха двусторонних отношений начинается с визита президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в нашу страну. Во время пребывания на посту премьер-министра нынешний президент У.Хурэлсух посетил Россию и провел переговоры о строительстве газопровода через Монголию. Пусть этот визит будет таким же продуктивным, как и в 2019 году. Это положительно скажется на дальнейшем сотрудничестве между двумя странами.



Я согласен с вами, премьер-министр. Наши две страны достигли высокого уровня сотрудничества в политической и гуманитарной областях, а также в сфере обороны и безопасности. Однако торгово-экономическое сотрудничество отстает. В Монголии есть благоприятные условия для правового регулирования торгово-экономических отношений.



Поэтому важно активизировать деятельность торговых представительств двух стран. Также двум странам не стоит забывать о расширении сотрудничества в области энергетики, науки и образования ».



В конце встречи премьер-министр сказал, что создаст исследовательскую рабочую группу с Евразийским экономическим союзом для углубленного изучения экономической целесообразности заключения Соглашения о свободной торговле. Также подчеркнул важность роли российского Торгового представительства в продвижении монголо-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на новый уровень.



Фото: montsame.mn Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ отметил слабость торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Россией во многих сферах, сообщает МОНЦАМЭ . К примеру, в 1992 году на Россию приходилось 58,5 % экспорта Монголии (Китай 17,8 %), а в 2019 году - всего 0,9% (Китай - 88,9%). За последние 10 лет, когда двусторонние отношения поднялись с уровня стратегического партнерства в 2009 году до всеобъемлющего стратегического партнерства в 2019 году, не было достигнуто зримых результатов, за исключением установления безвизового режима.Л.Оюун-Эрдэнэ принял участие в совместном заседании форума «Содействие монголо-российскому бизнесу и привлечению инвестиций из России». На открытии форума он сказал: «В этом году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. В последующие 100 лет две страны должны вывести экономическое и деловое сотрудничество на качественно новый уровень. Пандемия замедлила развитие мира, и теперь важно подготовиться к постпандемической экономике. Рост нашей экономики поднялся с -5,3% до 6,3% в этом году. Давайте начнем новую главу в государственно-частном партнерстве. Чтобы открыть новую страницу государственно-частного партнерства, мы принесли извинения иностранным инвесторам. Были проблемы и вопросы, которые не устраивают инвесторов. Сейчас они меняются, и правительство стало прислушиваться к их мнению прежде, чем принимать решения. Мы будем работать над преодолением пандемических осложнений и решению задачи по удвоению нашего ВВП».Одним из способов снижения тарифных и нетарифных ограничений в двусторонней торговле является заключение Соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, в состав которого входит Россия, отметил премьер министр Монголии.В ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии И.К. Азизов сказал: «Между нашими двумя странами нет юридических или политических споров. Сто лет монголо-российских отношений в интересах обеих стран. Новая веха двусторонних отношений начинается с визита президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в нашу страну. Во время пребывания на посту премьер-министра нынешний президент У.Хурэлсух посетил Россию и провел переговоры о строительстве газопровода через Монголию. Пусть этот визит будет таким же продуктивным, как и в 2019 году. Это положительно скажется на дальнейшем сотрудничестве между двумя странами.Я согласен с вами, премьер-министр. Наши две страны достигли высокого уровня сотрудничества в политической и гуманитарной областях, а также в сфере обороны и безопасности. Однако торгово-экономическое сотрудничество отстает. В Монголии есть благоприятные условия для правового регулирования торгово-экономических отношений.Поэтому важно активизировать деятельность торговых представительств двух стран. Также двум странам не стоит забывать о расширении сотрудничества в области энергетики, науки и образования ».В конце встречи премьер-министр сказал, что создаст исследовательскую рабочую группу с Евразийским экономическим союзом для углубленного изучения экономической целесообразности заключения Соглашения о свободной торговле. Также подчеркнул важность роли российского Торгового представительства в продвижении монголо-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на новый уровень.Фото: montsame.mn

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