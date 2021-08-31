В школе Улан-Удэ накануне 1 сентября затопило подвал

Из-за этого несколько классов переведут на дистанционный режим



В связи с подъемом уровня реки Селенга в цокольном этаже школы №44 зафиксирован выход грунтовых вод на уровне 4-5 см, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

- В связи с этим на дистанционный режим уходят 3-е и 8-е классы. 289 детей будут обучаться в школе №9 во вторую смену. 1 и 2 этажи школы будут полностью задействованы. Со 2 сентября питание в школе будет организовано в обычном режиме, - сообщила заместитель мэра – рассказала Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.



В школе прошли родительские собрания, родители о проводимых мероприятиях оповещены. Также по поручению мэра Игоря Шутенкова сегодня комиссия продолжит обследование здания, подвальное помещение будет обесточено.



- Комиссионно обследовать ситуацию и решить, как организовать учебный процесс в случае, если поднимется вода, - сказал мэр.



Фото: «Номер один» - В связи с этим на дистанционный режим уходят 3-е и 8-е классы. 289 детей будут обучаться в школе №9 во вторую смену. 1 и 2 этажи школы будут полностью задействованы. Со 2 сентября питание в школе будет организовано в обычном режиме, - сообщила заместитель мэра – рассказала Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.В школе прошли родительские собрания, родители о проводимых мероприятиях оповещены. Также по поручению мэра Игоря Шутенкова сегодня комиссия продолжит обследование здания, подвальное помещение будет обесточено.- Комиссионно обследовать ситуацию и решить, как организовать учебный процесс в случае, если поднимется вода, - сказал мэр.Фото: «Номер один»

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