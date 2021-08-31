Тепло в домах жителей Улан-Удэ появится до выборов в Госдуму

Необычное решение приняли в администрации города





Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году в Улан-Удэ отопительный сезон впервые начнется раньше обычного. Постепенное заполнение теплотрасс стартует 6 сентября. Тепло в квартиры горожан будет подаваться поэтапно, до 16 сентября.

- Обычно мы начинали сезон после 15 сентября, когда температура наружного воздуха в течение трёх дней составляла 8 градусов. У нас есть горький весенний опыт, когда мы завершили сезон по прогнозам наших синоптиков и по многолетней традиции 15 мая, но долгая холодная весна «поморозила» наших жителей. В этом году мы 6 сентября издаём распоряжение, начинаем постепенное заполнение теплотрасс, ставим циркуляцию и одновременно с управляющими компаниями выстраиваем график подключения домов, - сообщил мэр города Игорь Шутенков.Первыми отопление получат социально-бюджетные учреждения – школы, детские сады, больницы и т.д., а затем - остальные потребители, уточнили в мэрии города.Отметим, ранее отопительный сезон начинался 15 сентября, но в реальности из-за различных проблем многие дома подключали к отоплению позже, иногда даже в конце месяца, что вызывало недовольство горожан. Вероятно, городские власти решили подстраховаться и успеть гарантированно дать тепло в дома улан-удэнцев, чтобы не злить их накануне выборов в Госдуму 19 сентября. Правда, в этом тоже есть определенный риск. Если погода в сентябре будет теплой, жители города рискуют «зажариться» в собственных квартирах.Фото: «Номер один»