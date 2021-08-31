ОНФ проведет мониторинг работы общественного транспорта

В Улан-Удэ его ключевые проблемы: большой интервал движения и переполненность



Активисты Народного фронта проведут мониторинг работы общественного транспорта для оценки хода реализации транспортной реформы во всех регионах. Эксперты определят уровень удовлетворенности граждан организацией маршрутов наземного городского транспорта, а также состояние транспортной инфраструктуры, влияющих на эффективность мероприятий, проводимых для решения задач национального проекта «Безопасные качественные дороги».



Причиной для проведения мониторинга послужили обращения жителей регионов, которые жалуются на отмену автобусных рейсов из административных центров в населенные пункты, неудобные интервалы движения общественного транспорта, а также на неудовлетворительное состояние автобусных павильонов и остановочных пунктов, сообщает пресс-служба ОНФ.



В Бурятии настоящее время в сфере общественного транспорта в республике работают муниципальные и частные (около 90%) перевозчики. Чаще всего жители региона жалуются на нехватку маршруток в различных направлениях, особенно в вечернее время, долгое ожидание, переполненность, грязные салоны и неудобные условия перевозки. Проблема актуальна в Улан-Удэ.



«От жителей поступают жалобы на слишком длинный интервал движения маршрутных транспортных средств в дневное и вечернее время. Это связано в первую очередь с нехваткой водителей и пассажирского транспорта на линиях, по этой же причине невозможно увеличить рабочий день общественного транспорта. Также в Улан-Удэ нет выделенных полос для автобусов, поэтому время ожидания общественного транспорта увеличивается в разы в часы пик, когда маршрутки стоят в пробках в общем потоке. Кроме этого необходимо обновление старого парка автобусов. Все эти и другие предложения ОНФ Бурятии планирует в ближайшее время направить главе республики. Также планируется организовать рабочую встречу общественников и перевозчиков с заинтересованными ведомствами, где и будут озвучены все актуальные предложения по решению ряда задач», - рассказывает координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» в Бурятии Анатолий Мухамедчин.



Так, учитывая удорожание основных и оборотных средств, усиление и ужесточение требований федерального законодательства в сфере транспортной безопасности и трудового законодательства, несвоевременное увеличение тарифа, а также отсутствие государственной поддержки, доходность частных перевозчиков резко сократилась за последние пять лет. Соответственно сильно снизилось и качество оказываемых услуг населению.



В развивающейся транспортной модели города Улан-Удэ не обойтись без автобусов малого класса с учетом несовершенной инфраструктуры отдаленных микрорайонов города и «плавающего» пассажиропотока. Учитывая проблему недостаточности частных перевозчиков, необходима поддержка государства в предлагаемых возможных форматах: льготные программы для закупки автобусов малого класса; передача автобусов среднего класса на льготных условиях в аренду с сохранением рабочего места. Необходимо предусмотреть возможность приобретения новых автобусов по льготным условиям или передачи в аренду предприятиям для своевременной замены устаревших автобусов и сохранением рабочего места.



Также помочь улучшить качество услуг пассажирских перевозок может субсидирование части расходов и тарифообразование.



Кроме того, как отметил Анатолий Мухамедчин, внедрение расписания на некоторых направлениях маршрутов и смена класса автобусов на самых загруженных маршрутах может помочь решить проблему переполненности общественных транспортных средств и их дефицита в часы пик. К тому же не все карманы остановок соответствуют ГОСТу, то есть слишком заужены, не закрыты для защитой от мороза, осадков и ветра. Имеют место быть и несанкционированные парковки автомобилистов, затрудняющие движение общественного транспорта.



Эти и другие вопросы и предлагают представители Народного фронта в Бурятии обсудить в ходе рабочей встречи.



Фото: ОНФ



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