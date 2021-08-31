В новых школах Бурятии не обнаружили химии

Образовательные учреждения проверили в связи с запахами отделочных материалов



Специалисты-токсикологи Управления Роспотребнадзора Бурятии взяли пробы воздуха в двух, только что введенных школах Бурятии - №40 и Аршанской СОШ, родители которых жаловались в своих группах на сильный запах химии. Их опасения объяснимы - строители нередко используют для удешевления недорогие китайские отделочные материалы. А поскольку вентиляция зачастую оставляет желать лучшего, испарения накапливаются в помещениях, где был сделан ремонт. Это, в свою очередь, могло вызвать аллергию и затрудненность дыхания у учеников в новом учебном году. В результате персонал, убирая кабинеты после ремонта, был вынужден перед 1 сентября постоянно проветривать помещения.

Однако никаких нарушений проверяющие не нашли.



- В данных школах проведены замеры на содержание фенола, аммиака, этилбензола, ксилола, толуола и других веществ. Все измерения соответствуют гигиеническим нормативам, - сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Фетисова.



Не исключено, что ситуация улучшилась после регулярного проветривания помещений. Также, например, школа №40 должна была быть сдана еще в прошлом году, однако в связи с пандемией сроки были сдвинуты. Это позволило школе «выстояться», что резко снизило вредные выделения от отделочных материалов и приблизило содержание вредных веществ к гигиеническим нормам.



Фото: «Номер один» Однако никаких нарушений проверяющие не нашли.- В данных школах проведены замеры на содержание фенола, аммиака, этилбензола, ксилола, толуола и других веществ. Все измерения соответствуют гигиеническим нормативам, - сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Фетисова.Не исключено, что ситуация улучшилась после регулярного проветривания помещений. Также, например, школа №40 должна была быть сдана еще в прошлом году, однако в связи с пандемией сроки были сдвинуты. Это позволило школе «выстояться», что резко снизило вредные выделения от отделочных материалов и приблизило содержание вредных веществ к гигиеническим нормам.Фото: «Номер один»

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