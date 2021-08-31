Власти Улан-Удэ пообещали защитить велодорожку от автомобилистов

На ней установят заградительные элементы







Власти столицы Бурятии отреагировали на вчерашний пост горожан в соцсетях, сообщивших, что на новой велодорожке на Верхней Березовке паркуются машины . Как сообщили в мэрии, вскоре на дорожке будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки и барьеры.

- После завершения работ подрядная организация «Доринвест» выполнит работы по устройству заградительных элементов. Это предотвратит движение автомобильного транспорта по тротуару, - рассказал начальник Управления дорожного строительства Павел Малых.Напомним, тротуарную дорожку, несущую также функцию велодорожки, строят в рамках ремонта дороги протяжённостью 5,6 км от рынка «Тумэр Морин» до поворота на Центр восточной медицины. Ремонт идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и завершится до 1 октября.Ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил продлить велодорожку по улице Николая Петрова.- В ходе рабочего выезда возникла идея - расширить тротуар, который идет у нас от рынка «Тумэр морин» в сторону центра по улице Николая Петрова и также сделать велодорожку. Получится, что велодорожка будет идти от Верхней Березовки по Железнодорожному району практически до центра города. Считаю, что инфраструктуру велодвижения надо развивать и у нас должно получиться, - сказал мэр.Фото: «Весь Улан-Удэ»