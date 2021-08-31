В Улан-Удэ пункты временного размещения на случай паводка развернут в загородных лагерях

Пункты сбора населения перенесены из школ в КДЦ «Заречный» и в Городской дворец детско-юношеского творчества









«Все места организованы в теплых, отапливаемых корпусах. При необходимости имеется возможность организации комнат матери и ребенка. Горячее питание для населения при размещении будет обеспечивать Комбинат школьного питания», – рассказала на заседании оперативного штаба заместитель мэра – председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подчеркнул, что 75 мест в случае паводка может не хватить, поэтому дополнительно заключены соглашения об оказании услуг временного размещения с гостиницами и хостелами – всего 15 пунктов на 536 человек.



Также по поручению Игоря Шутенкова в пунктах временного размещения будет проводиться бесплатное тестирование на коронавирус. Экспресс-тесты имеются, схема отработана. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора во всех пунктах имеется необходимый запас антисептических средств, медицинских масок, перчаток. Медицинское сопровождение пунктов временного размещения поручено городской поликлинике №6.



«В случае эвакуации горожане, проходящие амбулаторное лечение на дому с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, будут госпитализированы в ковидный госпиталь, развернутый на базе Республиканского центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Светлый». Поликлиники ведут учет данных больных», - отметила Светлана Трифонова.



В связи с началом учебного года пункты сбора населения перенесены из школы №8 в КДЦ «Заречный», из гимназии №29 – в Городской дворец детско-юношеского творчества.



Фото: ulan-ude-info.ru

В связи с угрозой подтопления в Улан-Удэ пункты временного размещения жителей будут развернуты на базе загородных оздоровительных лагерей «Родник» на 40 мест и «Березка» на 34 места, сообщили в мэрии столицы Бурятии.«Все места организованы в теплых, отапливаемых корпусах. При необходимости имеется возможность организации комнат матери и ребенка. Горячее питание для населения при размещении будет обеспечивать Комбинат школьного питания», – рассказала на заседании оперативного штаба заместитель мэра – председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подчеркнул, что 75 мест в случае паводка может не хватить, поэтому дополнительно заключены соглашения об оказании услуг временного размещения с гостиницами и хостелами – всего 15 пунктов на 536 человек.Также по поручению Игоря Шутенкова в пунктах временного размещения будет проводиться бесплатное тестирование на коронавирус. Экспресс-тесты имеются, схема отработана. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора во всех пунктах имеется необходимый запас антисептических средств, медицинских масок, перчаток. Медицинское сопровождение пунктов временного размещения поручено городской поликлинике №6.«В случае эвакуации горожане, проходящие амбулаторное лечение на дому с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, будут госпитализированы в ковидный госпиталь, развернутый на базе Республиканского центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Светлый». Поликлиники ведут учет данных больных», - отметила Светлана Трифонова.В связи с началом учебного года пункты сбора населения перенесены из школы №8 в КДЦ «Заречный», из гимназии №29 – в Городской дворец детско-юношеского творчества.Фото: ulan-ude-info.ru

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