В Улан-Удэ завершают реконструкцию тепломагистрали №6

В конце недели в 40 домах по этой магистрали появится горячая вода





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как завершаются работы по реконструкции тепломагистрали №6 по улицам Боевая и Мокрова. За четыре месяца строители проложили новый трубопровод протяженностью 1,5 км, демонтировали и восстановили 11 тепловых камер, построили четыре дренажных колодца.

- Сегодня заваривают последний шов, красят трубы, одевают оболочку утеплителя и приступают к обратной засыпке участка. Теплотрасса прошла испытания атмосферным воздухом и гидравликой, завтра приглашаем Ростехнадзор, получаем акт и со 2 сентября приступаем к заполнению теплотрассы. Ставим теплотрассу на циркуляцию, ТГК-14 обещает за сутки поднять температуру и к выходным жители этого микрорайона получат горячую воду, - сказал Игорь Шутенков.





- Старую теплотрассу мы должны изъять из земли, чтобы в будущем не было проседания грунта. Требуется и благоустройство территории после всех демонтажных и монтажных работ – там, где вскрыт асфальт, будет положен новый. Движение по улицам Мокрова и Калашникова планируем открыть через неделю, участок по улице Жердева будет открыт к 15 сентября, - подчеркнул мэр.





- Это делается для того, чтобы, во-первых, подать качественный теплоноситель в существующие дома и для того, чтобы мы могли развивать новые строящиеся площадки, вы видели, что на Боевой у нас застроен практически новый микрорайон. Во-вторых, много жалоб и нареканий было от жителей улиц Столбовая, Павлова, Боевая на холод в квартирах зимой. После перекладки теплотрассы мы получим стабильный качественный температурный режим, и я очень надеюсь, что в этом году в квартирах горожан по этим улицам будет тепло, - сказал Игорь Шутенков.





Работы на участке ведет подрядная организация ООО «СМП-10», сейчас на месте ежедневно работает около 50 человек. Полностью все работы планируется завершить до конца сентября.Как напомнили в мэрии, тепломагистраль №6 строилась в 1965-1969 году и ранее ни разу не ремонтировалась капитально. В этом году при модернизации теплотрассы диаметр труб был увеличен с 377 мм до 530 мм.Администрация Октябрьского района взяла на себя обязательства взять прохождение отопительного сезона по этим улицам на особый контроль.Фото: мэрия Улан-Удэ