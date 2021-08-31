Большинство россиян готово к отказу от пластиковой посуды

Нужно использовать пластик, который подлежит переработке, считают противники нововведения



Минприроды предложило с 2024 года запретить использование в России 28 видов одноразовых товаров и упаковки, которые невозможно переработать. Между тем, уже сейчас 82% населения готово отказаться от пластиковой посуды, сообщает результаты своего опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны сервис



В числе одноразовых товаров, которые невозможно переработать, а потому и предлагается запретить: пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, тарелки, трубочки, столовые приборы. Как показал опрос SuperJob, 44% россиян однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды, еще 38% — скорее готовы. По их мнению, одноразовая посуда и упаковка из пластика — настоящая беда планеты, приближающая глобальную экологическую катастрофу.



Напротив, точно не готовы отказаться от своей привычки 4% россиян, еще 14% скорее не готовы. Они объясняют свою позицию удобством одноразовой посуды в некоторых ситуациях, а также напоминают о возможности замены неперерабатываемого пластика на перерабатываемый: «Брать с собой кружку из дома, чтобы выпить кофе в парке, — это утопия»; «Надо заставить производителей использовать такой пластик, который подлежит переработке. Например, сейчас баночки из-под йогурта и кефира не принимают в переработку, поскольку они из окрашенного пластика».



Число тех, кто выражает однозначную готовность обойтись без привычных многим пластиковых стаканов, тарелок и приборов, продолжает расти. Если в 2018 году на это был согласен лишь каждый третий (34%), то в марте текущего года — 42%, а сейчас — уже 44%.



Фото: pixabay.com Минприроды предложило с 2024 года запретить использование в России 28 видов одноразовых товаров и упаковки, которые невозможно переработать. Между тем, уже сейчас 82% населения готово отказаться от пластиковой посуды, сообщает результаты своего опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны сервис SuperJob В числе одноразовых товаров, которые невозможно переработать, а потому и предлагается запретить: пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, тарелки, трубочки, столовые приборы. Как показал опрос SuperJob, 44% россиян однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды, еще 38% — скорее готовы. По их мнению, одноразовая посуда и упаковка из пластика — настоящая беда планеты, приближающая глобальную экологическую катастрофу.Напротив, точно не готовы отказаться от своей привычки 4% россиян, еще 14% скорее не готовы. Они объясняют свою позицию удобством одноразовой посуды в некоторых ситуациях, а также напоминают о возможности замены неперерабатываемого пластика на перерабатываемый: «Брать с собой кружку из дома, чтобы выпить кофе в парке, — это утопия»; «Надо заставить производителей использовать такой пластик, который подлежит переработке. Например, сейчас баночки из-под йогурта и кефира не принимают в переработку, поскольку они из окрашенного пластика».Число тех, кто выражает однозначную готовность обойтись без привычных многим пластиковых стаканов, тарелок и приборов, продолжает расти. Если в 2018 году на это был согласен лишь каждый третий (34%), то в марте текущего года — 42%, а сейчас — уже 44%.Фото: pixabay.com

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