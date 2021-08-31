В Улан-Удэ ищут подростка из Петропавловки

Он уехал в Улан-Удэ, проживал у друга, а 27 августа перестал выходить на связь в соцсетях



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 14-летнего Булата Данзанова, который 16 августа ушел из дома в селе Петропаловка Джидинского района и до настоящего времени не вернулся, сообщили в республиканском МВД.



Известно, что подросток 16 августа уехал в Улан-Удэ, проживал у друга. До 27 августа с матерью поддерживал связь через социальные сети.



Приметы: азиатской внешности, на вид 14-15 лет, рост 150 см, худощавого телосложения.



Одет: спортивная куртка с капюшоном с рисунком на спине (белый орел) и надписью на груди «Russia», джинсы синие, кроссовки черные.



Ранее не уходил.



При наличии какой-либо информации о местонахождении Булата Данзанова просим сообщить по телефонам 8(9021)60-88-02, 8(983)425-14-56 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии





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