Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с 1 сентября

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!





От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!

Первое сентября с полной уверенностью можно считать всенародным – ведь и мы, взрослые, тоже всю жизнь учимся, совершенствуем свою подготовку. Без этого нельзя.Сегодня в Улан-Удэ первый звонок прозвучал для семи тысяч первоклашек. Впереди у вас много успехов, достижений и новых друзей. У каждого своя цель и мечты. Учеба – это шанс, который помогает мечтам стать реальностью. Пусть все обязательно у вас получится!Всем плодотворного учебного года! Здоровья, благополучия и новых побед! А учителям и педагогам — выдержки, здоровья и успехов!Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев