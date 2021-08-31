В Улан-Удэ временно изменена схема движения и режим работы трамвая №4

Это связано с проведением работ по капитальному ремонту участка трамвайного пути «Кольцо ЛВРЗ»



В Улан-Удэ в связи с проведением работ по капитальному ремонту участка трамвайного пути «Кольцо ЛВРЗ» с 31 августа на период проведения работ с 22:00 до 6:00 будет закрыто движение трамваев маршрута № 4 от остановки «Проходная ЛВРЗ» до остановки «Конечная «ЛВРЗ», сообщили в городской администрации.



Трамвай № 4 с 22:00 будет направлен по измененному маршруту: «Проходная ЛВРЗ» - «Мегатитан» - «Торговая площадь «Фортуна» - «Конечная «Мелькомбинат».



Телефон для справок МУП «Управления трамвая» 43-41-23 (круглосуточно).



Фото: ulan-ude-info.ru



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