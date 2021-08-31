В Бурятии рыбак обнаружил тело без головы и рук на берегу реки Муякан

Выясняются обстоятельства смерти мужчины, личность которого пока не установлена



В Бурятии 14 августа рыбак сплавлялся на резиновой лодке по реке Муякан. Причалив к берегу в местности, расположенной на расстоянии около 150 метров в южном направлении от автодороги Таксимо-Северомуйск и на расстоянии около 50 километров от поселка Таксимо Муйского района в западном направлении, мужчина обнаружил там человеческие останки.



По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, обнаруженное рыбаком тело без головы и верхних конечностей могло принести течением реки. Смерть человека с учетом гнилостных изменений, предположительно, наступила весной. Пол, возраст, раса и иные данные о личности покойного пока не известны.



На теле находились следующие предметы одежды: брюки темно-синего цвета, кожаный ремень коричневого цвета, спортивное трико темного цвета с лампасами белого цвета, трусы черного цвета, носки черного цвета, носки шерстяные серого цвета с черными полосками, резиновый сапог (болотник) черного цвета на правую ногу, на носке сапога имеется заплатка из резины синего цвета; цепочка и крест, выполненные из металла желтого цвета.



Следователи просят всех граждан, кто обладает любыми сведениями о личности покойного человека или обстоятельствах его смерти, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8(30130) 2-22-24 (Северобайкальский межрайонный следственный отдел), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).



Фото: крест с тела/buryatia.sledcom.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.