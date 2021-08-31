В Чите в пятиэтажке взорвался самогонный аппарат

Следователи выясняют обстоятельства травмирования 40-летней матери и двухлетнего ребенка



В Забайкалье сегодня в средствах массовой информации появились данные о госпитализации 40-летней женщины и ее двухлетней дочери, пострадавших в результате хлопка самогонного аппарата. По этому факту руководитель Следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку, сообщили в управлении.



В ближайшее время следователи проведут осмотр квартиры, в которой произошел инцидент, опросят всех очевидцев и участников событий. Также будут затребованы медицинские документы.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.



Пострадавшая 31 августа в результате взрыва самогонного аппарата в Чите женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована в Краевую клиническую больницу, девочка в состоянии средней степени тяжести – в Краевую детскую клиническую больницу, сообщили



«Госпитализированы двое пострадавших. Женщина в Краевую клиническую больницу. Находится в отделении реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Ребенок госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней тяжести», — рассказали в минздраве.



Взрыв самодельного самогонного аппарата произошёл сегодня около 13:00 в квартире пятиэтажного дома на улице Гагарина в Чите.Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщал, что при взрыве пострадала 40-летняя женщина и двухлетняя девочка. Тем, у кого повреждено жилье в результат взрыва, он предлагал временное.



Фото: pixabay.com В Забайкалье сегодня в средствах массовой информации появились данные о госпитализации 40-летней женщины и ее двухлетней дочери, пострадавших в результате хлопка самогонного аппарата. По этому факту руководитель Следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку, сообщили в управлении.В ближайшее время следователи проведут осмотр квартиры, в которой произошел инцидент, опросят всех очевидцев и участников событий. Также будут затребованы медицинские документы.По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.Пострадавшая 31 августа в результате взрыва самогонного аппарата в Чите женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована в Краевую клиническую больницу, девочка в состоянии средней степени тяжести – в Краевую детскую клиническую больницу, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.«Госпитализированы двое пострадавших. Женщина в Краевую клиническую больницу. Находится в отделении реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Ребенок госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней тяжести», — рассказали в минздраве.Взрыв самодельного самогонного аппарата произошёл сегодня около 13:00 в квартире пятиэтажного дома на улице Гагарина в Чите.Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщал, что при взрыве пострадала 40-летняя женщина и двухлетняя девочка. Тем, у кого повреждено жилье в результат взрыва, он предлагал временное.Фото: pixabay.com

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