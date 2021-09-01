Невидимая рука рабочего

В Бурятии строители настолько суровы, что им даже не обязательно присутствовать на стройке, чтобы объект продолжал возводиться

Иначе как объяснить, что рабочих на их местах не застать, а здания школ, больниц и прочего продолжают сдаваться. Может, они овладели техникой невидимой активности и, подобно ниндзя, делают свою работу тихо и неприметно?

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников съездил с проверкой на строительство поликлиники в селе Тарбагатай. Объект серьезный, стоимостью почти в полмиллиарда. Чиновник приехал к восьми утра, но рабочих там не оказалось. «Рановато», наверное, подумал он и решил подождать до девяти утра. Но и к этому времени никакой активности не произошло.«Пока световой день позволяет, у вас работы должны начинаться в восемь утра», - погрозил зампред и посетовал на отставание от графика.Ему ничего не ответили. Но, возможно, рабочие отсутствовали по уважительной причине. Например, они вампиры и дневной свет для них опасен. Или они ниндзя и по привычке работают так, что никто ничего не видит. А может быть, они строят поликлинику силой мысли…Конечно, нельзя отметать и самый очевидный вариант – разгильдяйство, которое часто встречается у работников и их начальства. Но все же нужно быть оптимистом и верить в лучшее…