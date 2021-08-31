Четверо молодых жителей Бурятии жестоко убили человека из неприязни

Они долго избивали его, потом задушили веревкой, а тело сбросили под лед Байкала



Четверо жителей Кабанского района Бурятии в возрасте от 18 до 23 лет признаны виновными в «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» часть 2 статьи 105 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 28 марта прошлого года ночью в городе Бабушкин четверо молодых людей, двое из которых на тот момент являлись несовершеннолетними, распивали спиртные напитки в квартире у одного из них. Во время застолья собутыльники вспомнили про одного местного жителя, к которому испытывали неприязнь, и решили разобраться с ним.



Они насильно привели 23-летнего горожанина в свою квартиру, где принялись наносить ему удары руками и ногами по различным частям тела. Потерпевший, пытаясь спастись, пообещал пьяной компании деньги. Его повели домой, где находились наличные. По пути на улице молодой человек вырвался и стал убегать. Но злоумышленники догнали его и вернули в свою квартиру, где продолжили избивать, нанесли потерпевшему удары обухом топора и палками, после чего задушили веревкой.



Тело убитого следующим вечером соучастники, завернув в ковер, на санях вывезли по льду на озеро Байкал, где через прорубь скинули в воду. После задержания один из злоумышленников указал место на ледовой поверхности озера, при обследовании дна под которым водолазами обнаружено тело потерпевшего.



Приговором суда двум молодым людям, которые на момент преступления являлись несовершеннолетними, назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, их взрослым соучастникам – 11 и 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Фото: pixabay.com



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