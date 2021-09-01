В Улан-Удэ Селенга вышла на пойму

Уровень воды в главном притоке Байкала достиг 243см, поднявшись на 17 см за сутки











Таким образом, выход воды на пойму в Селенге составляет 13 см, в ближайшие сутки подъем уровня воды продолжится.



Напомним, критической отметкой в Селенге считается уровень в 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.



Мэрия города просит всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных и сохранении урожая.



Фото: ulan-ude-info.ru

В Улан-Удэ уровень воды в Селенге составил сегодня утром 243 см. Подъем за сутки составил 17 см. Уровень воды в притоке Селенги – спадает. Спад составил 2 см за сутки. Уровень воды в реке – 113 см, сообщили в городской администрации.Таким образом, выход воды на пойму в Селенге составляет 13 см, в ближайшие сутки подъем уровня воды продолжится.Напомним, критической отметкой в Селенге считается уровень в 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.Мэрия города просит всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных и сохранении урожая. Напомним, эти предупреждения и рекомендации обнародованы еще вчера . Вчера же городские власти вновь проводили подворовый обход жителей прибрежных с рекой территорий.Фото: ulan-ude-info.ru

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