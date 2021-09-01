В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19

Число новых заражений коронавирусом за сутки сократилось до 90



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56 504. Это на 90 случаев больше, чем было во вторник. Из них 49% (27 544) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 777 человек, за последние сутки умерших нет, в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 70 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 171 человек.



В стационарах получают лечение 394 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 316. В отделениях реанимации находится 49 пациентов (из них старше 65 лет – 27), на ИВЛ – 25 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 089 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 040 (+20) человек, дополнительно сняты с наблюдения 56 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 508 коек: занято – 394, свободно – 114 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,5%.



За сутки проведено исследований от 2 859 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 469 648 исследований.



Вакцинацию завершили вакцинацию 263 741 человек. План вакцинации – 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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