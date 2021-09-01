ВСЖД усиливает профилактику травматизма среди детей и подростков

С начала года в границах ВСЖД зарегистрировано шесть ЧП с участием детей, четыре из них оказались смертельными



С наступлением нового учебного года Восточно-Сибирская железная дорога усиливает работу по профилактике травматизма среди несовершеннолетних. Так, с 1 по 10 сентября 2021 года железнодорожники присоединяются к оперативно-профилактической акции «Дети и транспорт», которую организует Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте.



Ее цель – профилактика правонарушений и предупреждение детского травматизма на железной дороге. Полицейские и сотрудники магистрали будут выходить в совместные рейды, проводить разъяснительную работу, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Традиционный месячник «Безопасную железную дорогу - детям» стартует на ВСЖД с 1 сентября. В рамках акции будут проводится мероприятия, где несовершеннолетним напомнят правила поведения на железной дороге. Это беседы, уроки безопасности, показ тематических мультфильмов, экскурсии (при улучшении эпидемической обстановки), во время которых проводится разъяснительная работа. Особое внимание во время месячника уделяется травмоопасным участкам ВСЖД. В этих местах организуют дополнительные рейды по выявлению нарушителей перехода через пути.



С начала года в границах Восточно-Сибирской магистрали зарегистрировано шесть происшествий с участием детей и подростков, в четырех случаях несовершеннолетние получили смертельные травмы.

Железнодорожники призывают детей и взрослых к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминают, что стальная магистраль является объектом повышенной опасности!



Фото: company.rzd.ru



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