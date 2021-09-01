В Бурятии сельские чиновники не хотят возить детей в школы

Прокуратуре пришлось обращаться с иском в суд



Прокуратура Бурятии в ходе проверки выявила нарушения закона в работе администрации Тарбагатайского района.

«Установлено, что руководством Управления образования не обеспечен подвоз детей в школы из десяти сёл и дачных некоммерческих товариществ, расположенных на территории района», сообщили в надзорном ведомстве.



Нарушения выявили уже давно, однако районные чиновники исправлять их не спешили. В итоге прокуратуре пришлось обращаться с иском в суд, чтобы обязать управление образования и администрацию района обеспечить подвоз учащихся до школ.



Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, районный суд удовлетворил их иск в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу.



Фото: «Номер один» «Установлено, что руководством Управления образования не обеспечен подвоз детей в школы из десяти сёл и дачных некоммерческих товариществ, расположенных на территории района», сообщили в надзорном ведомстве.Нарушения выявили уже давно, однако районные чиновники исправлять их не спешили. В итоге прокуратуре пришлось обращаться с иском в суд, чтобы обязать управление образования и администрацию района обеспечить подвоз учащихся до школ.Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, районный суд удовлетворил их иск в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»

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