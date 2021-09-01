В Бурятии 258 тыс пенсионеров получат «президентские» десять тысяч рублей

Единовременную выплату пенсионеры республики начнут получать уже со 2 сентября





В Бурятии республиканское отделение ПФР в короткие сроки провело все подготовительные мероприятия по назначению и организации доставки единовременной выплаты пенсионерам, предусмотренной указом президента РФ от 24 августа, сообщили в пресс-службе отделения.



Разовую выплату получат все граждане, постоянно проживающие на территории России и являющиеся на 31 августа 2021 года получателями всех видов пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом РФ.



Это работающие и неработающие получатели страховых пенсий по старости, пенсионеры по инвалидности всех групп, получатели пенсий по случаю потери кормильца и государственных пенсий, в том числе социальных.



При этом гражданам, являющимся одновременно получателями двух пенсий (пенсионеры силовых ведомств), одна из которых выплачивается ПФР, единовременная выплата 10 тысяч рублей будет производиться через Пенсионный фонд.



Назначение выплаты фондом произведено без подачи заявления, на основании сведений, содержащихся в выплатных или пенсионных делах пенсионеров.



Доставка единовременной денежной выплаты будет осуществлена тем же способом, каким пенсионер получает пенсию.



Получателям пенсии через банки выплату произведут на расчетные счета в кредитных учреждениях уже 2 сентября.

Получателям пенсии через отделения связи «Почты России» единовременную выплату 10 тысяч рублей начнут доставлять вместе с пенсией за сентябрь, начиная с 3 сентября.



Как и все единовременные выплаты, данная выплата не будет учитываться при определении права пенсионера на получение других выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и законодательством субъекта РФ.



Удержаний на основании исполнительных документов, решений судов о взыскании сумм пенсий из единовременной выплаты производиться не будет.



В Бурятии единовременная выплата 10 тысяч рублей по указу президента РФ в сентябре будет произведена без малого 258 тысячам пенсионеров республики.



Отделение ПФР по Бурятии профинансировано в полном объеме из федерального бюджета на общую сумму 2,6 млрд рублей.



С учетом единовременной выплаты 10 тысяч общая сумма выплат пенсионерам Бурятии (пенсии и иные соцвыплаты) в сентябре 2021 года составит 6,6 млрд рублей.



По вопросам выплаты пенсии за сентябрь можно проконсультироваться по телефонам горячих линий 8 800 600 03 51 (звонок бесплатный), 8 (3012) 29- 14-14.



Фото: «Номер один»



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