В Бурятии сократилась смертность населения

В августе в республике умерли 1084 человека - на 36,5% меньше предыдущего месяца





По данным Управления ЗАГСа Бурятии, в августе 2021 года в республике скончалось от всех причин 1084 человека. Это на 36,5% меньше, чем месяцем ранее, когда умерло 1708 человек

Столь резкое улучшение ситуации со смертностью объясняется ключевым фактором - к августу весенне-летняя сезонная вспышка Ковид-19 в Бурятии резко пошла на спад. Если в июле в регионе в сутки регистрировалось десятки умерших непосредственно от коронавируса, а также от осложнений, вызванных поздним обращением в медицинские учреждения больных сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями (в связи с карантинами), то в августе это число снизилось до 2-3 человек в сутки.Напомним, что весенне-летняя вспышка коронавируса, по данным Управления Роспотребнадзора по РБ, была вызвана началом циркуляции индийского штамма Delta, оказавшегося более заразным, чем первоначальный китайский вариант. К тому же к весне у населения Бурятии снизился иммунитет, в том числе в связи с холодной погодой, нехваткой витаминов и постоянным психологическим прессингом. Между тем, в августе ситуация заметно улучшилась - карантинные меры ослабили и граждане смогли отдохнуть - кто на море, а большинство - на дачных участках и на Байкале.Медики говорят, что нет худа без добра, мощные вспышки ускорили иммунизацию населения. Ведь по приблизительным расчетам, после двух сильных вспышек ковид-19 (осенью-зимой 2020 и весной 2021 года), а также ускоренной вакцинации в июне-июле этого года, свыше 60% населения получили давно ожидаемый коллективный иммунитет. Что должно серьезно замедлить распространение вируса в будущем. Будем надеяться, что положительная динамика снижения смертности населения продолжится и в сентябре.Фото: «Номер один»