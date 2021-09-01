В Бурятии вшивых детей стало меньше

Это связывают с дистанционным обучением





В связи с началом нового учебного года Роспотребнадзор Бурятии напомнил об основных мерах профилактики и борьбы с педикулезом.

По данным ведомства, за этот год в республике зарегистрировано 118 случаев педикулёза, что на 15% ниже аналогичного периода прошлого года (141 случай). Специалисты объясняют это тем, что часть прошлого учебного года дети находились на дистанционном обучении, следовательно, сократились и контакты в детских коллективах. Кроме этого, приостанавливалась работа детских садов, кружков и секций.Наиболее поражаемой группой при педикулёзе являются дети организованных коллективов всех возрастных групп, но максимальная заболеваемость приходится на возраст от 7 до 14 лет.Педикулёз (вшивость) – это заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей. Вопреки распространённому мнению, что педикулёз – участь лиц без определённого места жительства, вшивость с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого. Педикулёз является не только следствием нарушения гигиенических норм, но и как показали исследования, вошь также любит чистые волосы, не боится воды, прекрасно плавает и передвигается (но не прыгает).Педикулез можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: при общении детей в организованных коллективах, в магазине, поезде или другом общественном транспорте, и даже в бассейне.Основные симптомы появления вшей: сильный зуд на коже головы и шеи, вызываемый определенным веществом, которое выделяют вши. Красные следы от укусов, которые обычно видны на коже головы, за ушами и шее. Появление на волосах маленьких блестящих белых крупинок (яйца), похожих на перхоть, но в отличие от перхоти, которую можно стряхнуть с головы, вши очень плотно прилипают к волосам.Фото: «Номер один»