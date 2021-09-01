В Забайкалье ветврачи впервые обнаружили опасную инфекцию среди КРС

Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота ранее не регистрировался в крае



В Ононском и Оловяннинском районах Забайкалья ветеринарные врачи выявили несколько очагов инфекционного заболевания – заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Уже более 80 голов КРС поражены инфекцией. Об этом рассказал руководитель краевой ветеринарной службы Андрей Лим, сообщает официальный портал региона.



«Ранее дерматит не регистрировался в Забайкальском крае. Предположительно, он появился на наших территориях с кровососущими насекомыми. Ветврачи проводят необходимые мероприятия для недопущения распространения заболевания», - пояснил глава ведомства.



Андрей Лим подчеркивает, что самый действенный способ остановить распространение инфекции – вакцинация восприимчивых животных. Препарат поступит в очаги заболевания в ближайшее время из соседних районов, а также из Республики Алтай. Специалистам в кротчайшие сроки придется привить более 12 тысяч голов КРС.



Добавим, заразный узелковый дерматит (кожная бугорчатка) – заразная трансграничная инфекционная болезнь, наносящая экономический ущерб. Она характеризуется лихорадкой, образованием кожных узлов (бугорков), поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. Заболевание распространяется воздушно-капельным путем и через пораженные кожные покровы, шерсть, молоко.



Для человека эта инфекция не опасна.



Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края



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