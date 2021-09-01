В Бурятии борец убил собутыльника броском

Он перекинул жертву плечо и уронил на кирпичную печь в доме, причинив черепно-мозговую травму



В Бурятии завершено расследование дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Максимиха Баргузинского района, в юношестве посещал секцию греко-римской борьбы. Вечером 21 февраля нынешнего года он распивал алкогольные напитки, после чего направился к односельчанину, где застал незнакомого мужчину – приятеля хозяина дома, приехавшего к нему в гости. Втроем они продолжили употреблять спиртное.



Спустя некоторое время между обвиняемым и новым знакомым из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой бывший спортсмен нанес 38-летнему собутыльнику несколько ударов кулаками по лицу, после чего применил к нему прием борьбы, перекинув через плечо и уронив на кирпичную печь в доме. При падении потерпевший с силой ударился головой о металлический край печи и потерял сознание.



После этого обвиняемый покинул место происшествия, а хозяин, оставив приятеля на полу, ушел спать. Следующим утром, обеспокоенный состоянием гостя, который продолжал неподвижно лежать возле печи, он вызвал фельдшера. Потерпевшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и пытались спасти жизнь. Но, несмотря на их усилия, спустя несколько дней мужчина скончался.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: pixabay.com





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